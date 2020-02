Calciomercato Juventus, Aouar è un obiettivo: concorrenza del Chelsea

Calciomercato Juventus: Aouar, anche il Chelsea ci prova

Calcio Mercato Juventus Aouar | La Juventus continua ad essere uno dei club più attivi sul mercato, e in vista di giugno sta già provando a portare avanti delle trattative. Nel mirino ci sono tanti giocatori, ma il nome più caldo dell’ultimo periodo riguarda il centrocampo: Aouar. Il francese è un talento brillante, ed è considerato da molti come uno dei giovani più di prospettiva in Europa, oltre che il futuro della Nazionale francese.

Le prestazioni del ragazzo – anche in Champions – sono state osservate bene da Paratici, il quale vorrebbe avanzare un’offerta concreta già da qui ai prossimi mesi. La trattativa però non sarà affatto semplice, anche perchè pare ci sia un’altra pretendente molto agguerrita: il Chelsea. Lampard vorrebbe rivoluzionare la squadra per l’anno prossimo, e Aouar sarebbe un profilo ideale per il suo centrocampo. A riportarlo è il portale inglese Daily Express.

News Juventus: quanto costa Aouar?

Aouar è un giocatore che piace parecchio alla Juventus, e proprio mercoledì sera c’è stato modo di osservarlo più da vicino nella sfida di Lione. La trattativa però non sarà affatto semplice da portare avanti, visto e considerato il muro eretto dal patron Aulas. Quest’ultimo vorrebbe blindare il suo gioiello, e ha fissato il prezzo a 50 milioni di euro.