Calciomercato Benevento, Vigorito annuncia il rinnovo di Inzaghi

Il Benevento sta praticamente massacrando il campionato di Serie B: logico che con dei risultati così impressionanti, si possa guardare al futuro con grande ottimismo. Arriva così il rinnovo di mister Inzaghi, così come annunciato dal presidente dei sanniti.

Calcio mercato Benevento, Inzaghi resta in panchina

Irruzione a sorpresa del patron Vigorito in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Spezia per annunciare la prosecuzione del rapporto tra l’ex tecnico del Milan ed il Benevento, che viaggia ormai sicuro verso la Serie A l’anno prossimo avendo scavato un solco profondo 19 punti con la terza in classifica.

Si attende soltanto la matematica ormai e poi sarà promozione. Ecco un sunto delle parole del presidente: “Avevamo deciso tutto già prima di Natale, anzi forse nel giorno in cui ci siamo conosciuti. Avrei voluto darvi questa notizia già tempo fa, oggi potrebbe sembrare scontato, ma sarebbe lo stesso anche se stessimo lottando per non retrocedere. Inzaghi ha rinnovato per il prossimo anno. I nostri intenti collimano, così è stato possibile fare un discorso sul lungo periodo. La firma è arrivata mesi fa, volevo solo aspettare il momento giusto per annunciarlo“. D’altronde, a riprova dell’ambizione del presidente, c’è il tentativo quest’anno di comprare un campione addirittura dalla Juventus.

Il ringraziamento di Inzaghi

Contestualmente quindi è arrivato il ringraziamento di Filippo Inzaghi: “Il Benevento mi voleva da 3 anni, forse c’ho messo troppo tempo, c’è stima da parte del direttore Foggia, ma la fiducia è totale, da parte di tutti, verso di me ed il mio staff. Vi racconto 2 particolari. In ritiro ho trovato il presidente a dirci grazie per come stavamo lavorando, quella è stata la svolta; il secondo è stato il rinnovo firmato ad ottobre ed annunciato oggi“.