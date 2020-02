Ultime Juventus, Sarri rischia l’esonero? La squadra manca d’identità, ipotesi Allegri

Ultime Juventus – Esonero per Sarri? Non è un buon momento per la Juventus, nonostante sia comunque prima in classifica. I tifosi bianconeri sono abituati a dominare il campionato italiano e quest’anno trovano di fronte alla loro strada, l’incredibile exploit della Lazio e la rivale Inter che non ha intenzione di mollare. Anche il percorso in Coppa Italia sembra indirizzato verso la finale, nonostante ci sia tutto un ritorno da giocare e contro il Milan, ma la cosa che desta più preoccupazione tra i supporters bianconeri, è la mancata prestazione ogni volta che c’è da affrontare una gara a viso aperto.

La squadra di Sarri è a tratti irriconoscibile, non si avverte ancora la sua impronta sul gioco. Chiamato nella scorsa estate per migliorare la qualità del calcio espresso, fino a questo momento, non è riuscito a far venir fuori la sua Juventus. Contro il Lione, dopo una pessima prestazione in Francia, toccherà fare un’altra impresa all’Allianz Stadium, ribaltando il risultato.

Notizie Juventus, Sarri in bilico: potrebbe arrivare l’esonero e un gradito ritorno in casa bianconera: Massimiliano Allegri

Sarri è al centro delle polemiche in casa bianconera, la Juventus non convince per qualità di gioco. Il 17 marzo ci sarà il ritorno, ma è tempo anche di pensare alla sfida scudetto contro l’Inter. Se dovesse toppare il big match di Serie A, allora l’allenatore di Figline finirebbe in guai seri. Potrebbe rappresentare un crocevia questo duplice scontro tra Champions – già fallito il primo – e campionato.

Sarri dunque potrebbe rischiare l’esonero, come rivelano i colleghi de La Repubblica. C’è un certo malumore attorno alla squadra e difficilmente Andrea Agnelli va a cambiare qualcosa nel corso della stagione, questo c’è da precisarlo, però potrebbe decidere di ripartire al margine della stagione. In particolar modo, se la situazione dovesse precipitare nel corso delle prossime settimane. Sulla strada della Juve, potrebbe ripresentarsi ancora Massimiliano Allegri. Il tecnico è ancora in attesa di conoscere il suo futuro e nel frattempo c’è ancora quel contratto che lo lega ai bianconeri…