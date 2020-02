Inter-Ludogorets, Antonio Conte a Sky Sport

Inter news Conte | Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match d’Europa League con il Ludogorets a San Siro. Partita giocata a porte chiuse in un clima surreale a Milano. Intanto, Conte, ha parlato a Sky Sport nel post partita con la sfida contro il Ludogorets.

Ultime Inter, le parole di Conte

“Prendiamo cose positive da questo doppio impegno. Clima surreale con lo stadio vuoto, sembrava l’allenamento del giovedì. La squadra ha fatto benissimo e ha dato il massimo impegno. Gara buona per recuperare il minutaggio di alcuni calciatori.

Abbiamo provato nuove soluzioni anche oggi con diversi calciatori tornati a disposizione. L’Inter arriva alla sfida di domenica con tante partite impegnative. Alla fine di questo ciclo capiremo quanto siamo distanti dal vincere. Dopo questo ciclo di partite e prima della sosta della Nazionale avremmo chiara l’idea tutti di dove siamo e cosa possiamo fare. Ci aspetta tanta strada da fare.

E’ giusto che una squadra come l’Inter parta per vincere tutte le competizioni, anche se è tanto che l’Inter non vince nulla, sono 10 anni. L’Inter è un club che per ambizione deve puntare al massimo ad ogni competizione che gioca. Vincere non è semplice, lo dimostra la storia. Noi cercheremo sempre di fare il massimo, le vittorie non arrivano da un giorno all’altro. E’ facile parlare, ma il percorso è lungo e chi ha vinto veramente può capire.

Faremo delle valutazioni in questi due giorni per la formazione da schierare domenica. Giocare con le due punte serve un sostegno maggiore in fase difensiva. Bisogna sempre trovare un giusto bilanciamento.

Le parole del presidente Agnelli? Ciao, ciao”.