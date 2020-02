Serie C, Coronavirus: l’ex Juventus King è il calciatore contagiato. Lo rivela l’ex Napoli

Serie C, paura Coronavirus: l’ex Juventus King Udoh

Serie C, Coronavirus: King è il primo giocatore ad aver contratto il virus | Il mondo del calcio è sotto shock: primo caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Questa mattina era rimbalzata la notizia e ve l’abbiamo raccontata, sul mondo della Serie C. A confermare le voci è l’ex calciatore del Napoli, Antonio Romano. Il centrocampista che ha militato per un lungo periodo nelle giovanili del club azzurro, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24. Ai microfoni, ha rivelato il nome del suo compagno di squadra, visibilmente scosso. Si tratta di King Udoh, ex giovane della Juventus, al club bianconero fino al 2017. Adesso entrambi giocano alla Pianese. Quelle che seguono, sono le parole di Antonio Romano.

“Io sono a Napoli per risolvere un problema legato all’infortunio, ho saputo questa mattina dalla mia dirigenza che si tratta del mio compagno di squadra, King. Ho provato a chiamarlo, ma non mi ha risposto. Sono preoccupato, vorrei saperne di più. Stamattina avevo preparato tutto per tornare al club, poi il dottore mi ha detto che dovevo restare a casa, perché il tampone è risultato positivo. Hanno consigliato a tutti di restare a casa, non ci saranno allenamenti del mio club, al momento è tutto sospeso. Stamattina ho sentito il segretario della squadra e anche lui si è chiuso in casa, ovvio siano tutti preoccupati in società dalla cosa, bisogna fare attenzione per il contagio. Credo che quando il problema sarà risolto, ci chiameranno per risalire ad allenarci”.