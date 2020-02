Serie A, arbitri 26a giornata: Juventus-Inter a Guida, la designazione completa

Serie A, gli arbitri della 26a giornata: Guida per Inter-Juventus. Curiosità, statistiche e designazioni

Serie A – Arbitri 26a giornata | Sono note le designazioni della Serie A per gli arbitri che saranno protagonisti nella 26a giornata di campionato. L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26a giornata del campionato italiano.

A dirigere il big match tra Juventus e Inter, per il posticipo di domenica alle 20.45, ci sarà Guida della sezione di Torre Annunziata. Il bilancio del fischietto campano, come raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb, racconta di 5 precedenti per la Juventus all’Allianz Stadium. Il bottino è di 2 vittorie e 3 pareggi. Con lui a dirigere il match, i bianconeri in casa non hanno mai perso. Al contrario, l’Inter in trasferta ha trovato una sola sconfitta con il direttore di gara Guida. Un totale di 7 match in cui ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e appunto, 1 sconfitta.

Inoltre, domenica arriverà la seconda gara diretta dall’arbitro con i bianconeri (l’altra fu Roma-Juventus, terminata 1-2). Per l’Inter si tratta di esordio stagionale con Guida alla direzione. L’ultima occasione fu nello scorso campionato, in Inter-Roma che terminò per 1-1.

LAZIO – BOLOGNA (Sabato 29/02 h. 15.00)

ABISSO

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: ROBILOTTA

VAR: ROCCHI

AVAR: DEL GIOVANE

UDINESE – FIORENTINA (Sabato 29/02 h. 18.00)

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI

NAPOLI – TORINO (Sabato 29/02 h. 20.45)

MARIANI

BINDONI – CALIARI

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI

MILAN – GENOA (Domenica 01/03 h. 12.30)

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

LECCE – ATALANTA (Domenica 01/03 h.15.00)

MASSA

SCHENONE – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

PARMA – SPAL (Domenica 01/03 h.15.00)

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI

SASSUOLO – BRESCIA (Domenica 01/03 h.15.00)

MANGANIELLO

PASSERI – ALASSIO

IV: MAGGIONI

VAR: ORSATO

AVAR: MANGANELLI

CAGLIARI – ROMA (Domenica 01/03 h. 18.00)

DI BELLO

MONDIN – DE MEO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO

JUVENTUS – INTER (Domenica 01/03 h. 20.45)

GUIDA

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – H. VERONA (Lunedì 02/03 h. 20.45)

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI