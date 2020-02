Risultati Europa League, sedicesimi di finale di ritorno:

Europa League – I risultati delle gare delle 18:55 | Risultati Europa League, si chiudono i sedicesimi di finale per la Roma e le squadre scene in campo alle ore 18:55. I giallorossi passano il turno dopo il pari con il Gent fuori casa.

Gent-Roma 1-1: pasano i giallorossi

Passa il turno la Roma di Fonseca che ritrova il sorriso con un pareggio in trasferta. Come l’andata, dove era successo tutto nel primo tempo con l’1-0 firmato da Carles Perez, non cambia il ritorno. Tutto accade nei primi 45 minuti. Prima in gol David del Gent, poi il pari della Roma con Kluivert. La Roma si aggiudica il passaggio del turino e vola agli ottavi di finale. L’avversario si saprà dal sorteggio che verrà fatto nei prossimi giorni. Si attende l’Inter stasera delle italiane. Nella ripresa la Roma contiene bene il risultato.

Risultati Europa League: sedicesimi di finale di ritorno, le gare delle 18:55. La Roma pareggia e passa il turno

Si concludono le gare di ritorno delle partite delle 18:55. Tanti risultati a sorpresa in queste prime partite di sedicesimi di Europa League. Tante sorprese: passano il turno il Lask Linz, il Basilea, il Bayer Leverkusen, la Roma, il Wolfsburg, il Basaksehir e il Wolves.