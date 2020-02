Risultati Europa League, sedicesimi di finale d’andata: vince l’Inter

Europa League Inter – I risultati delle gare delle 21:05 | Risultati Europa League, terminano i sedicesimi di finale di ritorno. Dopo la Roma di Fonseca, passa il turno anche l’Inter di Conte in un San Siro vuoto e in silenzio a causa della gara giocata a porte chiuse.

Inter – Ludogorets: 2-1, vittoria in rimonta per i nerazzurri

Vince l’Inter a San Siro, ma tutto accade con una rimonta. Vantaggio a sorpresa degli ospiti, con l’Inter di Conte costretta a rimontare subito nel primo tempo per evitare di dare speranze alla squadra bulgara. Biraghi e Lukaku portano la firma dei due gol nel primo tempo dei nerazzurri. La gara nella ripresa è in netto controllo. Ora l’Inter dovrà pensare alla Serie A e alla gara con la Juventus di campionato per la lotta scudetto a tre con la Lazio. I nerazzurri in Europa vanno avanti e attendono il sorteggio.

Risultati Europa League: sedicesimi di finale di ritorno, le gare delle 21:05. L’Inter vince e passa il turno

Si concludono le gare di ritorno delle partite delle 21:05. Tanti risultati a sorpresa in queste partite dei sedicesimi di Europa League. Passano il turno il Manchester United, l’Inter, il Getafe, lo Shakhtar, il Copenaghen, il Siviglia.