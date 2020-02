Oroscopo di domani 28 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 28 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Weekend che si preannuncia interessante. Ci sono ancora dei segnali particolari che però non devono farvi perdere d’animo. E’ un periodo complesso che volge verso il termine. Ad aprile arriverà la svolta definitiva. Entro domenica potreste incontrare una persona importante per la vostra vita.

Toro. E’ il periodo giusto per costruire qualcosa di importante con la persona che ami. Venere entra nel tuo segno e puoi risollevare il morale da qualche brutta esperienza passata. Senza accelerare troppo. Attenzione al lato economico: nell’ultimo periodo più spese che incassi.

Gemelli. Weekend decisivo dal punto di vista amoroso. Sono stati risolti i problemi e puoi tornare ad amare. Anche per i più giovani sarà facile capire la strada da intraprendere. La giornata migliore per affrontare alcune problematiche sarà quella di domenica 1 marzo 2020, ma anche per avere risposte oppure accettare inviti interessanti.

Cancro. Se una storia non va bene puoi andartene senza soffrire, oppure chiarire quello che non va. In settimana hai vissuto un attimo di grande confusione, ma si recupera. A breve inizierai nuove conoscenze con persone interessanti, con progetti utili per te.

Leone. Momento delicato per le relazioni. Quelle che non vanno o che hanno problemi di varia natura, gestitele con le molle. C’è da chiarire cosa si vuole. Entro la primavera vanno tagliate le cose negative una volta per tutte.

Vergine. Sarà un fine settimana molto tranquillo. Evita di tornare su posizioni scomode che non ti fanno vivere bene. Il lavoro procede per il meglio. Ci saranno nuove proposte che vi accontenteranno ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Fine settimana complicato dal punto di vista dell’amore. Non è una crisi ma devi capire bene se è quello che vuoi. Inoltre ci sono piccoli problemini personali che creano agitazione. Non perdere la pazienza.

Scorpione. E’ da Dicembre dello scorso anno che stai cercando di recuperare un po’ di serenità anche dal punto di vista fisico. L’oroscopo è comunque buono nelle prossime due giornate: sono favoriti sia gli incontri che le buone idee

Sagittario. È un periodo molto produttivo per voi, siete assorbiti da mille impegni e avete energia da vendere. Venere a favore vi invita ad essere onesti con chi vi sta al fianco. Se il rapporto non funziona, troncate.

Capricorno. Occasione interessante sul lavoro. In amore dovete valutare con serenità quello che accade. Prendete per mano il vostro amore e decidete insieme cosa fare.

Acquario. state iniziando un periodo nuovo in cui tutti i tasselli fuori posto si sistemeranno magicamente. Anche dal punto di vista economico ci sarà un miglioramento.

Pesci. Il lavoro vi darà i giusti riconoscimenti. Per qualcuno arriveranno addirittura nuove opportunità. Anche l’amore va a gonfie vele