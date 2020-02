Notizie Roma, Fonseca: “Diawara può tornare in settimana”

Ultime Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara contro il Gent:

Ultime Roma, parla Fonseca

“Difficile giocare questo tipo di partite, il Gent ha giocato bene ma noi abbiamo dimostrato qualità ed in questo momento era molto importante. Non abbiamo fatto bene nel passaggio quando volevamo impostare l’azione, però devo dire che i giocatori hanno dimostrato un’atteggiamento giusto soprattutto in fase difensiva. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene e abbiamo lasciato a loro tanto campo e spazi, ma nella ripresa è andata meglio. Non è facile lasciare una squadra che arriva così dentro l’area di rigore, il campo era molto pesante e per noi era difficile cercare di prenderli in velocità”.

Problemi a centrocampo?

“Speriamo che Diawara sia pronto la prossima settimana. Quando affrontiamo una squadra con due attaccanti, è importante costruire con tre calciatori in mezzo al campo un po’ ccome fatto con il Lecce.