Diego Perotti non sarà in campo né tantomeno in panchina nella sfida di questa sera tra Gent e Roma a causa di un problema fisico che l’ha bloccato a poche ore dal match.

Ultime Roma, Perotti out

In tempi come questi, la prudenza non è mai troppa, specie quando si viaggia. Per il momento dalla Roma non arriva alcun segnale di preoccupazione, quindi è da ascriversi ai malanni di stagione quello che ha bloccato il trequartista argentino a ridosso di Gent-Roma, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A riferirlo è il portale vocegiallorossa, che nello specifico rivela come il problema sia di natura gastro-intestinale. Un vero peccato per Fonseca e per lo stesso attaccante, che stava trovando sempre più continuità di rendimento: fino a questo momento 4 gol e 2 assist in 19 presenze totali tra campionato e coppe.

Le scelte di Fonseca per Gent-Roma

Così il mister giallorosso punta sul tridente Kluivert-Mkhitaryan-Perez per sostenere Edin Dzeko nell’obiettivo di segnare un gol. Dopo l’1-0 dell’Olimpico infatti, una rete obbligherebbe gli avversari a farne 3 e per questo la qualificazione sarebbe molto più agevole. In porta ci sarà Pau Lopez, mentre in difesa si rivede Spinazzola.

Così in campo:

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, Jonathan David.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.