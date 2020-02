Notizie ex Juventus l’agente di Udoh: “E’ vero, aveva il Coronavirus”

Ultime Juventus | Allarme Coronavirus anche nel calcio. Daniel Piconcelli, agente dell’attaccante della Pianese King Udoh, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TuttoC. Il calciatore ex Juventus è stato trovato positivo al Coronavirus in seguito a un tampone:

Le condizioni del calciatore di Serie C trovato positivo

“Basta allarmismo. King Udoh è già guarito. Da più parti ho letto del suo nome legato al Coronaviru.

Vi posso confermare la notizia: ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, adesso in Italia si sta un po’ esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia: il calciatore è rimasto sempre tranquillo e sereno. Come ha scoperto di avere il virus? Grazie alla sua onestà.

Negli ultimi giorni, dopo essersi sentito male, e viste le notizie in TV, ha deciso di fare un controllo per sicurezza. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena.