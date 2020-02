Notizie Inter: Handanovic domani in campo, ci sarà con la Juventus

Ultime Inter: Samir Handanovic sta meglio. Arriva una buona notizia dall’infermeria per Antonio Conte. L’Inter stasera è impegnata contro il Ludogorets in Europa League, in porta non ci sarà ancora il numero uno che tuttavia mette nel mirino la Juventus.

Come riportato da Sky, Samir Handanovic da domani potrà ricominciare il lavoro con il pallone: con ogni probabilità, il capitano nerazzurro sarà a disposizione per il big-match di Torino.