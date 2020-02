Juventus-Inter: porte chiuse, niente gara a porte aperte

Coronavirus Italia Juventus Inter porte chiuse | Terminata in questi minuti la riunione che si è tenuta oggi a Torino. Incontro iniziato alle ore 18 tra il presidente della Regione Piemonte Cirio e i prefetti con i sindaci e i presidenti delle province. Come riportato a Sky Sport, non arrivano aggiornamenti positivi per i tifosi della Juve e dell’Inter. Juve-Inter si giocherà a porte chiuse salvo clamorose sorprese. Partita conferma per domenica sera e non per lunedì a porte aperte come si era detto nelle ultime ore. Confermato quanto detto dal ministro Spadafora, a porte chiuse.

Juventus-Inter: le ultime notizie, gara che si giocherà domenica

Il Coronavirus ha raggiunto l’Italia. Nelle ultime ore aumentano sempre di più i numeri dei contagiati. Caos nel mondo del calcio anche. Dopo i rinvii di 4 partite dello scorso turno, la Serie A si prepara a giocare un turno inedito con tante gare a porte chiuse. Si è parlato molto di un rinvio di Juventus Inter o di una gara a porte aperte ma giocata di lunedì. Niente da fare, la gara continuerà a restare in programma alle ore 20:45 di domenica. Il Derby d’Italia si giocherà senza tifosi di entrambe le squadre, per un match quasi valido per il campionato. Qui l’idea di disputare la sfida di lunedì sera, magari a porte aperte.

Queste le parole di Claudio Palomba, prefetto di Torino, al ‘Corriere Torino’: “Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del governo, Juventus-Inter sarà giocata a porte chiuse”.