Inter, Ranocchia: “Juventus a porte chiuse? Dispiace anche a noi”

Ultime Inter | Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la gara:

Le parole di Ranocchia

“Non siamo abituati a giocare senza pubblico, devi tenere sempre alta l’attenzione, ci possiamo dedicare alla gara di domenica.

Ce la giochiamo come una gara che vale tre punti, sappiamo che è la partita in Italia, dobbiamo esser pronti perchè affrontiamo una grande squadra ma noi ci proveremo.

Porte chiuse? Non so se ci aiuterà, bisogna vedere durante la gara come va, è una gara speciale, a noi dispiace perchè è una motivazione importante avere i tifosi, ma quelle non mancheranno”