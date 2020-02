Tweet on Twitter

Inter-Ludogorets, Marotta: “Juventus? Porte chiuse surreale”

Ultime Inter | Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro i nerazzurri:

Le parole di Marotta

“Juventus-Inter a porte chiuse? Sarà un’atmosfera surreale, non ci sono emozioni senza i tifosi. Ma c’è un decreto legge chiaro e vale fino a domenica a mezzanotte, quindi è una situazione particolare e forzata. Unendomi ad Agnelli, prima va la salvaguardata e la tutela dei cittadini, accettiamo la decisione a malincuore.

Handanovic? Si sta avviando alla completa guarigione, sarà disponibile a brevissimo. Oggi il riscontro radiografico ha accertato che la frattura si è rimarginata. Al di là del valore dei singoli, anche l’esperienza è importante. Quindi cerchiamo un mix tra giovani ed esperienza, e con questo possiamo crescere lungo un percorso

Eriksen? Lo conosciamo tutti, è un giocatore di assoluto valore. Abbiamo colto questa opportunità, il nostro allenatore è prudente ed inserisce tutti piano piano. Ci vuole tempo e pazienza, ma Conte sta cercando di inculcargli la giusta mentalità tattica.