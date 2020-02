Gent-Roma, le formazioni ufficiali: dentro Spinazzola e Carles Perez

Sono state annunciate le scelte degli allenatori di Gent e Roma: diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali, fischio d’inizio previsto per le 19:00.

Le formazioni ufficiali di Gent-Roma

I giallorossi devono difendere in Belgio l’1-0 della gara d’andata: con un gol, la qualificazione potrebbe essere messa in tasca. Servirà per questo avere un atteggiamento come al solito propositivo: ecco perchè il turnover è risicato. Si rivede dall’inizio Spinazzola, ancora spazio per Carles Perez e Mkhitaryan in attacco a sostegno di Dzeko.

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, Jonathan David.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; C. Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.