Calciomercato Napoli, Mertens abbassa le richieste per restare

Calciomercato Napoli: Mertens, c’è voglia di restare

Calcio Mercato Napoli Mertens | Un Napoli in netta crescita rispetto a qualche mese fa, e che adesso, dopo diverso tempo, riesce ad intravedere una luce in fondo al tunnel. La stagione della squadra azzurra è stata fin qui parecchio altalenante, forse anche a causa di qualche situazione interna, anche di mercato, come ad esempio rinnovi e dubbi di permanenza. Caso piuttosto spinoso quello relativo a Dries Mertens, il quale è in scadenza a fino anno, e per il quale c’è tanta voglia di impegnarsi.

Il Napoli ha più volte tentato di sbrogliare la situazione, e adesso il rinnovo sembra essere l’unica priorità al momento. Intanto anche da parte del belga c’è l’assoluta volontà di trovare un punto di incontro, e sulla questione sono arrivate in mattinata delle notizie importante: stando a quanto riportato da Il Mattino, pare che Mertens sia disposto ad abbassare le sue richieste, pur di arrivare al rinnovo.

News Napoli: per Mertens altra proposta

Mertens vuole restare in azzurro, e allo stesso tempo il Napoli sa che non può fare a meno del suo miglior realizzatore nella storia. Nella giornata di ieri c’è stata un’altra offerta azzurra, la sensazione è che da qui ai prossimi giorni possano esserci altre svolte importanti nell’operazione.