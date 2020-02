Calciomercato Napoli, Maksimovic verso il rinnovo | Nikola Maksimovic continuerà il suo percorso al Napoli dopo l’affermazione in questa stagione. Il difensore serbo ha preso le redini della difesa accanto a Kostas Manolas ed è pronto al rinnovo con la squadra di De Laurentiis.

Napoli, Maksimovic vicino al rinnovo

La stagione negativa e la prolungata assenza di Kalidou Koulibaly, hanno permesso a Nikola Maksimovic di affermarsi al centro della difesa del Napoli e di affinare la sua intesa con Kostas Manolas. Il centrale serbo, in scadenza di contratto nel 2021, prolungherà il suo contratto con il club azzurro fino al 2024. E’ quanto emerge dall’edizione odierna de Il Mattino che svela anche le cifre del rinnovo di Maksimovic con il Napoli. La dirigenza azzurra ha trovato l’intesa con Fali Ramadani, agente del difensore, sulla base di 2,5 milioni di euro annui, fino al 2024.

Maksimovic, i numeri stagionali

Ottimo in fase difensiva, anche nella gara difficilissima contro il Barcellona in Champions League di qualche giorno fa. Nikola Maksimovic si è ripreso dalle deludenti stagioni degli scorsi anni e si è ben adattato al livello partenopeo. In questa stagione ha disputato 15 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, segnando anche un gol e trovando un assist vincente. Con Manolas ha tenuto la porta inviolata per ben 6 gare, nonostante il periodo negativo del Napoli in questa stagione.