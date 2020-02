Calciomercato Napoli, Koulibaly-PSG ipotesi reale: l’azzurro compra casa a Parigi

Calciomercato Napoli: Koulibaly può partire in direzione PSG

Calcio Mercato Napoli Koulibaly | La stagione del Napoli fin qui ha avuto praticamente due facce: una quasi terrificante fino a dicembre, l’altra più di cuore e grinta nell’ultimo periodo. La squadra partenopea adesso è impegnata in una fase molto delicata, dove le sfide saranno tutte difficili ed importanti. Un’assenza che sicuramente sta pesando è quella di Koulibaly, ancora out per qualche problema fisico, e soprattutto mai tornato con quella convinzione e solidità che lo ha contraddistinto negli ultimi anni.

Per il senegalese si sono aperte varie ipotesi di addio, e una di queste parla di direzione PSG. Il club parigino non hai mai smesso di interessarsi al giocatore, e sembra che in questo periodo ci sia stato un nuovo corteggiamento da parte di Leonardo. Inoltre nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni dalla Francia: stando a quanto riportato da Le Parisien, pare che Koulibaly abbia comprato una casa a Parigi.

Koulibaly: tra riconferma a Napoli a nuova vita a Parigi

Koulibaly non sta vivendo una stagione facile, ma la sua importanza in questo Napoli non è mai stata messa in dubbio, nemmeno nel momento più buio. Ora il difensore senegalese deve tornare a pieno regime sotto la guida di Gattuso, magari cercando di mettere da parte le voci insistenti di mercato.