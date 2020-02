Calciomercato Napoli, Allan sempre più lontano: è diventato una riserva in azzurro

Calciomercato Napoli, Allan si allontana dagli azzurri: le scelte di Gattuso turbano il brasiliano

Calciomercato Napoli – Allan | Non è un periodo facile per Allan Marques. Mentre il Napoli si riprende e trova un bottino di otto risultati utili nell’ultimo mese – unico scivolone contro il Lecce – partendo da quel Napoli-Lazio di Coppa Italia del 21 gennaio, il brasiliano proprio non riesce a trovare il suo personale ruolino di marcia. Il centrocampista nelle ultime uscite è stato praticamente sempre escluso, con il nuovo acquisto Diego Demme preferito in mezzo al campo. il tecnico Gennaro Gattuso, al di là degli screzi vissuti in allenamento con Allan, vede nel tedesco il suo pezzo pregiato per il centrocampo. Accanto a sé vede più funzionali al suo gioco le qualità tecniche di Fabian Ruiz e Zielinski.

Il classe ’91, nelle ultime 8 – comprese Champions e Coppa Italia – ha giocato un complessivo di 21 minuti, non partendo mai titolare. E’ per questo che le voci di mercato andranno ad intensificarsi, con il brasiliano pronto a dire addio a fine stagione.

Ultime Napoli, Allan potrebbe dire addio a fine stagione: l’ipotesi cessione si fa più concreta

Il tecnico Gennaro Gattuso esclude Allan dalle proprie scelte e si intensificano dunque le voci di mercato che lo vedono lontano dal Napoli. In allenamento ha convinto il proprio allenatore, sapendosi mettere a disposizione della squadra dopo una fase calante della sua stagione. Ciononostante, La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del brasiliano. Con l’arrivo di Demme, il brasiliano è finito fuori dalle gerarchie. E adesso, il calciatore nato a Rio de Janeiro potrebbe far leva su questa complessa situazione per avanzare richieste di cessione. Sullo sfondo c’è sempre il Paris Saint-Germain, il futuro di Allan è praticamente compromesso al Napoli.