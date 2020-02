Calciomercato Juventus, rivoluzione terzini | La Juventus valuta una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione, soprattutto in difesa. All’indomani della sconfitta di Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, i nomi che più di tutti non convincono sono quelli di Adrien Rabiot, Danilo e De Sciglio. Il terzino italiano non è ancora al 100%, mentre il brasiliano ha giocato molto male contro i francesi.

Juve, Danilo e De Sciglio via

Danilo e De Sciglio non convincono, Cuadrado è utilizzato in avanti in questo momento di difficoltà e la difesa della Juventus pecca. Per la prossima stagione, Andre Agnelli e Fabio Paratici stanno valutando tanti cambi. A partire dall’allenatore. Sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto Maurizio Sarri che non è entrato del tutto nella testa dei suoi uomini, come confermato anche ieri sera in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, Bellerin e Alexander-Arnold nel mirino

Intanto ci sono interessanti sviluppi di mercato. Stando a quanto riferisce calciomercato.it, infatti, si stanno valutando profili molto importnati. Il sogno è quello di arrivare ad Alexander-Arnold, terzino del Liverpool, dal costo elevatissimo: i Reds chiedono almeno 100 milioni. L’altro nome in cima alla lista è quello di Hector Bellerin, difensore dell’Arsenal, sul quale sarebbe più facile arrivare rispetto ad un’eventuale trattativa con il Liverpool. Piace anche Nelson Semedo del Barcellona, nome più defilato rispetto ai primi due terzini.