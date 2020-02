Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo e Messi nel mirino del club di Beckham in MLS

Calciomercato Juventus Cristiano Ronaldo Inter Miami Messi | L’Inter Miami pensa in grande. Il presidente David Beckham vuole portare in MLS campioni aumentare l’appeal del campionato americano, svanito un po’ negli ultimi anni. Le ultime notizie parlano di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, due calciatori verso fine carriera nei prossimi anni e molto amici dell’ex calciatore. Il presidente come allenatore ha pensato a lungo anche a Carlo Ancelotti, passato dal Napoli all’Everton lo scorso anno e che in futuro potrebbe avere un ruolo importante come manager.

Messi e Ronaldo in MLS? Le parole di Beckham

Secondo le ultime voci di calciomercato, Messi e CR7 sono i due obiettivi principali per la prossima sessione di mercato per l’Inter Miami. Il club pensa in grande e non vuole badare a spese. Un grandissimo colpo sembra ormai annunciato dall’Inter Miami, addirittura i media inglesi parlano del doppio colpo, dove si potrebbe vedere la coppia più forte dei calciatori degli ultimi 20 anni giocare insieme. A parlare ora è stato proprio Beckham sulla possibile trattativa:

“Tutte le squadre vorrebbero avere Messi e Cristiano Ronaldo nella propria squadra. Diciamo da tempo di voler essere diversi da ogni squadra, pensiamo in modo diverso. Confermo che se avremo la possibilità di portare grandi giocatori qui a Miami come Messi e Ronaldo allora lo faremo”.