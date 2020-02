Calciomercato Inter e Milan, l’idea è sempre Modric: il Real Madrid fissa il prezzo

Calciomercato Inter e Milan – Modric | Il Real Madrid cade in casa e la stagione sembra potersi complicare ancora di più. Il cammino in Champions League potrebbe clamorosamente interrompersi, per mano del Manchester City. Certo è che le aspettative, dopo il sorteggio sfortunato degli ottavi di Champions, erano del tutto calate sul Real di ‘Zizou’ Zidane, resta il fatto che vedere eliminato il Real Madrid agli ottavi è una sconfitta per il club di Florentino Perez.

Ai Blancos servirà un’impresa in Inghilterra, ribaltando del tutto il risultato subito all’andata contro il club di ‘Pep’ Guardiola. Tra i protagonisti del flop europeo c’è anche Luka Modric, non perché è lui al centro delle colpe, ma perché praticamente tutti sono finiti sul banco degli imputati. A fine stagione il croato, dopo una lunghissima avventura al Real, potrebbe dire addio. L’ex Pallone d’Oro vedrebbe nell’Italia il suo futuro, con l’Inter e il Milan che restano sempre in agguato per fare l’affare.

Ultime Inter e Milan, per Modric serviranno 30 milioni