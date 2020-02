Calciomercato, Giuseppe Rossi ha trovato squadra: è ufficiale

Giusepper Rossi ha finalmente trovato squadra: riparte dalla MLS, lui che ha origini nordamericane. Torna in campo a quasi 2 anni dall’ultima gara ufficiale.

Calcio mercato, Rossi va al Real Salt Lake

Uno dei giocatori più sfortunati della storia del calcio italiano. Ma Pepito, giunto ormai all’età di 33 anni, non si rassegna ed ancora una volta prende armi e bagagli e cambiando completamente campionato, si mette di nuovo in discussione. Ad annunciare il suo trasferimento è stato il Real Salt Lake, suo nuovo club. Fermato anche da una squalifica per doping, ora riparte dagli Stati Uniti. Ecco l’annuncio ufficiale del club: “Il Real Salt Lake ha ingaggiato l’ex nazionale italiano Giuseppe Rossi prima della stagione 2020, portando per la prima volta in carriera l’italo-americano nella Major League Soccer“.

Il commento di Pepito

“Bello essere ora parte del Real Salt Lake“, ha detto Rossi, “non vedo l’ora di entrare in campo e aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo fissato quest’anno. Per me, la MLS è cresciuta tanto, sono fortunato ad essere qui come prima esperienza negli USA. Il rispetto e la gentilezza del club nei miei confronti è qualcosa che apprezzo molto. Non vedo l’ora di conoscere i fan e immergermi nella cultura del Real Salt Lake. Insieme al resto della squadra, non vedo l’ora di cominciare questa stagione e godermi il viaggio insieme“.