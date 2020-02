Calciomercato Fiorentina, Vlahovic gioiello da blindare: offerta di rinnovo

Calciomercato Fiorentina: rinnovo Vlahovic, le cifre

Calcio Mercato Fiorentina Vlahovic | La stagione della Fiorentina è stata fin qui parecchio altalenante, soprattutto nella prima parte di campionato, dove la squadra di Firenze non è riuscita in alcuni casi a riconfermarsi dopo buone prestazioni. Adesso lo scenario sembra essere cambiato con l’arrivo di Iachini, e anche qualche singolo sembra essere rivitalizzato a dovere. Intanto la viola si gode il suo gioiello Vlahovic, giovanissimo attaccante serbo che si sta dimostrando un vero e proprio crack.

Le prestazioni del classe 2000′ hanno suscitato l’attenzione di tantissime big, e ad oggi il centravanti è considerato come uno dei talenti migliori del panorama calcistico europeo. Una cosa non da poco, e che la Fiorentina vuole continuare a godersi. Vlahovic va blindato, e Commisso si è detto pronto a scendere in campo in prima persona. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che la viola abbia già avanzato una proposta di rinnovo: 1,2 milioni di euro all’anno, tanti bonus, niente clausola.

News Fiorentina: anche Chiesa va preservato

Vlahovic con molte probabilità rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, e Commisso spererebbe anche in un accordo per Chiesa, altro gioiello da preservare. Il patron viola crede poco alla permanenza di Federico, queste le sue parole qualche giorno fa.