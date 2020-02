Ultime Napoli, infortunio Mertens: i tempi di recupero del belga

Tweet on Twitter

Ultime Napoli: Mertens, ecco quanto starà fuori

Ultime Napoli Infortunio Mertens | Un Napoli in netta crescita nell’ultimo mese, e che anche ieri sera, contro i fenomeni del Barcellona, ha dimostrato di essere una squadra forte e compatta, in grado di giocarsela contro tutti. Gli azzurri pareggiano 1-1 e rimandato tutto alla gara di ritorno al Camp Nou, dove ci sarà il bisogno di fare una grande impresa. La squadra di Gattuso ha trovato una prestazione molto buona, ed ha trovato soprattutto un Dries Mertens in grande spolvero, e che nella serata di ieri è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli eguagliando Hamsik.

Peccato che il belga sia stato costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo, a causa di un problema alla caviglia. Le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione, per fortuna il peggio pare sia scampato. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, sembra si tratti soltanto di una contusione. Ad oggi Mertens potrebbe restare fuori circa 10 giorni.

News Napoli: che gare salta Mertens?

Una brutta tegola quella di Mertens, specie in un momento così delicato della stagione. L’attaccante belga sarà sicuramente costretto a saltare la gara di campionato contro il Torino, tanti dubbi invece per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Gli azzurri sono chiamati a ripetersi dopo la vittoria dell’andata.