Ultime Milan, solo terapie per Donnarumma: out Genoa e rischio Juve

Milan news, Donnarumma out con il Genoa

Ultime notizie Milan Donnarumma infortunio | Gigio Donnarumma, tempi di recupero da stabilire. Il giovanissimo portiere del Milan, che ha compito 21 anni nella giornata di ieri, non dovrebbe essere a disposizione per il match di Serie A contro il Genoa che si giocherà allo stadio San Siro domenica ore 12:30. A rischio anche la gara con la Juventus per il ritorno di Coppa Italia? Questo è da vedere, al momento non arrivano segnali positivi da Milanello. Il portiere non si allena con il gruppo. La partita con la Juve si giocherà mercoledì prossimo, 4 marzo, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, dove l’andata è terminata sull’1-1. Il Milan dovrà affrontare il match già senza Ibrahimovic e Theo Hernandez per squalifica. L’infortunio è arrivato al minuto 52′ di Fiorentina-Milan: dove il portiere è stato costretto al cambio a causa di una botta alla caviglia.

Milan, Donnarumma non ci sarà: si tenta il recupero con la Juve

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Gigio Donnarumma. Come riportato da Sky Sport, il portiere non ci sarà contro il Genoa. In queste ore il numero 99 rossonero non si sta allenando con i compagni a causa del problema al piede infortunato a Firenze. Donnarumma, infatti, si è sottoposto soltanto a terapie. Il Milan non vorrebbe rischiarlo per averlo a disposizione contro la Juventus in Coppa Italia. Intanto si prepara Begovic.