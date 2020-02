Ultime Lazio, Immobile resta a casa con la febbre: a rischio per il Bologna?

Lazio-Bologna, Immobile a rischio per la partita di Serie A

Lazio news Immobile febbre | Ciro Immobile, attaccante della Lazio, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista. Sono 27 i gol segnati in Serie A che gli permettono di essere al primo posto indiscusso nella classifica marcatori. Intanto, arrivnao aggiornamenti riguardo il suo stato di salute. Non può sorridere l’allenatore Simone Inzaghi, che dovrà fare i conti già con il problema muscolare al polpaccio di Francesco Acerbi. Il difensore centrale, assente con il Genoa, continua a non allenarsi e potrebbe dare forfait anche contro il Bologna. A rischio anche il bomber Ciro Immobile, il calciatore è rimasto a casa a causa di una sindrome influenzale che ha colpito l’attaccante, che già ieri non si è allenato. Sul futuro di Ciro Immobile ha parlato anche il suo agente nei giorni scorsi, il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2023 con la squadra biancoceleste.

Ultime Lazio, le condizioni di Immobile

Lunedì in campo per l’allenamento di scarico, poi due giorni di riposo. Immobile non è stato presente con il resto del gruppo per un attacco influenzale. Le condizioni del calciatore saranno monitorate dai medici giorno per giorno, ma rischio di saltare la gara di sabato con il Bologna se non sarà recuperato in tempo. Inzaghi attende novità dal proprio staff e dallo stesso calciatore. Si gioca sabato alle 15 contro il Bologna allo stadio Olimpico di Roma. Le prossime 48 ore saranno decisive, per capire se l’attaccante si presenterà a Formello già domani per preparare con i suoi compagni la gara, in un match importantissimo, considerando Juventus-Inter che si giocherà in questo turno di campionato.

Alle ore 15.06 arriva l’aggiornamento della Lazio che mostra Immobile in campo con i compagni e completamente guarito.