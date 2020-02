Ultime Inter, Conte: “A porte chiuse il calcio perde bellezza, non so se Handanovic ci sarà con la Juve”

Inter-Ludogorets, Antonio Conte a Sky Sport

Inter news Conte | Annullate nelle ultime ore le conferenze stampa di Conte e Gasperini. I due allenatori non hanno potuto parlare in vista dei match d’Europa League in Inter-Ludogorets per Conte e Lecce-Atalanta per Gasperini. La Lombardia è la zona più colpita dal Coronavirus ed è scattato l’allarme. Dopo il blocco di molte gare dello scorso turno di Serie A, la decisione di giocare a porte chiuse nelle aree interessate. Intanto, Conte, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Ludogorets.

Ultime Inter, le parole di Conte

“Dobbiamo qualificarci, questa è la cosa che conta e la più importante. Ogni gara ha una insidia, abbiamo un risultato positivo dell’andata, ma dobbiamo andare in campo come se stessi ancora 0-0. Dobbiamo avere voglia di vincerla. La partita di domani ci farà capire a che punto sono Eriksen e Sanchez.

Lavoriamo per affrontare il prossimo ciclo di partite. Giocare a porte chiuse non è mai bello, lo stesso vale per Juve-Inter. Il calcio ha bisogno del pubblico. L’atmosfera che ci circonda ogni volta è la cosa più bella. Spero che torni la normalità il prima possibile. E’ un momento importante della stagione, dobbiamo capire quanta ambizione abbiamo noi come squadra. Non so ancora se Handanovic può tornare per il derby d’Italia contro la Juventus, al momento non posso rispondere”.