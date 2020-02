Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di mercoledì 26 febbraio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta mercoledì 26 febbraio 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Mercoledì 26 febbraio 2020

01.30 Flamengo-Independiente Del Valle (Recopa Sudamericana) – DAZN

15.00 Sicula Leonzio-Casertana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Picerno-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS15.00 Avellino-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.30 Vibonese-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Teramo-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Cavese-Rende (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30 Bisceglie-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Ternana-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Catanzaro-Reggina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Monopoli-Rieti (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – SKY SPORT (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre)

21.00 Lione-Juventus (UEFA Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Real Madrid-Manchester City (UEFA Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Rai Sport +HD

06:00 – Atletica Leggera Fidal – Campionati Assoluti Indoor 2020 1a giornata

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A (25a giornata)

08:15 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 27a giornata: Pro Vercelli – Novara

10:15 – Sport Totale 2020

11:45 – Ciclismo : UAE – United Arab Emirates Tour 2020 4a Tappa: Dubai Design District – Dubai Citywalk

13:45 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile- prova di Combinata Alpina (Crans Montana/ SUI)

15:00 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Dual Moguls (Lake Tazawako /JPN)

16:40 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 (Trondheim /NOR)

18:20 – Calcio: Campionato di Serie C 2019/20 28a giornata:

20:25 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 21a giornata: Savino del Bene Scandicci – Imoco Conegliano

22:45 – Ciclismo : UAE – United Arab Emirates Tour 2020 4a Tappa: Dubai Design District – Dubai

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – UCI 2020 Ciclismo su Pista: Campionati Mondiali (Berlino/GER) 1a giornata – sessione serale

02:45 – Atletica Leggera Fidal – Campionati Assoluti Indoor 2020 2a giornata

Sportitalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – italiamercato

08:00 – Magazine Scozzese

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

11:00 – Mondo Crociera

12:30 – italiamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Calciomarket

14:00 – Teleshopping

14:30 – Blab

15:00 – Teleshopping

15:30 – Si Live 24 (diretta)

16:00 – Teleshopping

17:00 – Solo Calcio

18:00 – Teleshopping

18:30 – Calcio Today

21:00 – Champions League Live

23:00 – Sportitaliamercato