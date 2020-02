Oroscopo di domani 27 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 27 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Hai grandi capacità di risorgere dalle ceneri. Le cose non si risolvono tutte subito, hai il coraggio di voltare pagina. Le storie che nascono adesso sono davvero importanti. Fine settimana per gli incontri.

Toro. Hai bisogno di recuperare soldi e tranquillità. Periodo importante per metterti in gioco. Chi non rischia non rosica. Risolvi i problemi di casa.

Gemelli. Nascondi insicurezza, importante uscire fuori dal periodo malinconico del 2019. Si può guadagnare qualcosa in più e si possono portare avanti progetti di coppia. Novità dietro l’angolo. Importante il rapporto tra genitori e figli. Occhio a una promozione a lavoro.

Cancro. Agitazione come se dovessi cercare un nuovo ruolo nel lavoro. Non è facile. Sei in vantaggio e non devi fare tutto da solo. Le coppie con un figlio sono più forti. Gli uomini del segno sono più decisi di prima e possono allontanarsi. L’amore può regalare sorprese.

Leone. In amore qualcosa non va e gli amici sono una perplessità, esci e vedi gente nuova. Per i soldi non è un periodo facile. Ci sono opportunità nuove a lavoro. Cambiamento in vista di Aprile. Decidi senza fretta.

Vergine. Questa settimana è partita in modo insidioso. Devi ricaricare le pile. Va evitata la polemica ad ogni costo. Il mese di marzo sarà importante per i progetti futuri. .

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento particolare della tua vita. Devi fare fronte a questioni di carattere economico o familiare. C’è qualcosa che ti turba in questo giovedì. Qualcosa che non sei convinto di poter mantenere. Possibile rinnovo di sentimenti.

Scorpione. Giornata di recupero, ogni tanto non ti va di fare le cose. Passi momenti di totale apatia. In certe giornate ti senti pronto a sfidare qualsiasi persona, ma in altri momenti la pigrizia prende il sopravvento.

Sagittario. Le prossimo sono giornate valide. Non è detto che torni qualcuno che desideri. Peccato che in questo giovedì ci sia un po’ di agitazione e stanchezza. Vorresti tanto liberarti di qualche peso.

Capricorno. La tua tolleranza ha un limite. In un periodo come questo. Potresti rimandare tutto. Non è da escludere la nascita di una nuova relazione o di un recupero sentimentale. Venere molto favorevole a Marzo.

Acquario. I nuovi amori sembrano validi. C’è voglia di amare. E’ importante recuperare il valore della famiglia. L’economia e la gestione del proprio lavoro va riguardata. Cambiamenti importanti entro Aprile.

Pesci. Il periodo è davvero buono e le coppie si vogliono bene. Grande sentimento anche per chi ha vissuto problemi e separazioni. A volte ci piacciono le persone che fuggono. Meglio essere più saggi.

Oroscopo delle squadre: Gent-Roma

Nascondi insicurezza, importante uscire fuori dal periodo malinconico. Si possono portare avanti progetti importanti, novità dietro l’angolo. Occhio a una promozione.

Oroscopo delle squadre: Inter-Ludogorets

Progetti importanti in vista! Meglio essere più saggi e lungimiranti in questo momento.