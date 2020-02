Oroscopo di oggi 26 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 26 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Si apre una situazione di grande rilevanza e di forte stanchezza. Tanti preparano un esame o portano avanti un lavoro senza troppe soddisfazioni. Si può iniziare un nuovo lavoro dopo la chiusura. Si potrà tornare a fare qualcosa ma senza commettere errori.

Toro. Le stelle sono dalla tua parte. Meglio valutare cosa ci sia attorno a te. L’amore torna protagonista. Marzo sarà un mese decisivo. Ci sono ancora alcune perplessità.

Gemelli. Giornate importanti. E’ probabile che la questione si risolva entro Aprile. Nel complesso hai buone stelle. In questo momento comandi tu. Tutte le tensioni e le attese del passato possono tornare superate.

Cancro. Può capitare di disfarsi di qualcosa che da fastidio quando si ha un cielo contrastato. Possiamo rimandare alcune scelte. Se un amore non va chiudi ed evita di star male. Probabile che tu preferisca una sorta di navigazione a vista. I sentimenti che nascono ripartono in questo periodo.

Leone. Recupero lento graduale e positivo. Hai le tasche piene, giornata che lascia spazio a nuovi progetti. Molti hanno avuto una crisi a inizio anno tra lavoro e altro, i prossimi mesi andrà meglio.

Vergine. Agitazione per chi vive situazione strane in amore, gli altri non devono preoccuparsi. C’è qualcosa da discutere in famiglia. Chi ha lavorato bene e aspetta risultati avrà una buona occasione nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Mantenere una certa calma sarà molto importante. Mesi di attesa dal punto di vista lavorativo, legale, burocratico e contrattuale. Agisci subito se devi parlare di sentimenti. Devi fare una scelta tra due persone.

Scorpione. Complicazioni e scelte da fare non facili. Avere un oroscopo buono ti da forza, hai le carte giuste per vincere. Devi fare il tuo gioco. Ricevi proposta dopo anni. Non pensare di non farcela. Cerca di rischiare in maniera logica.

Sagittario. Sei esploratore di carattere. Quelli tristi e demotivati negano la loro natura ottimista. Bisogna liberare la propria mente e guardare al futuro con ottimismo. Non farti prendere da malinconie inutili.

Capricorno. Molti pianeti nel tuo segno, raddoppiano le responsabilità. Cerca di rilassarti. Ti stai giocando il tutto per tutto. Devi avere certezze, con certe persone non è facile avere a che fare. Hai bisogno di conferme in amore.

Acquario. Urano indica la strada del cambiamento. Si può iniziare a cambiare ruolo. Grandi responsabilità. Le coppie sposate devono avere più tranquillità in economia. Incontri stuzzicanti per i single.

Pesci. Momento di forza per l’amore, dipende dalle scelte che fai. Alcuni sono attratti da persone difficili. Con un po’ di riflessioni saprai gestire certe situazioni in futuro.

