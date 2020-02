Napoli news, Di Lorenzo: “Gara difficile ma qualificazione aperta”

Ultime Napoli | Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa in zona mista dopo la gara contro il Barcellona:

Ultime Napoli, le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo la gara contro il Barca

“Sapevamo tutti quanto questa fosse una partita difficile, dovevamo fare una grande gara a livello difensivo. Nell’unico errore che è capitato abbiamo subito la rete del pareggio. La qualificazione in ogni caso è ancora aperta, cercheremo di portare a casa il passaggio del turno.

Loro sono undici giocatori come noi, dobbiamo fare il nostro gioco. E stata una partita difficile, ma è tutto aperto.

Sono di sicuro una squadra con grandi campioni, che gioca un grande calcio. E’ sempre difficile affrontarli, ma stasera li abbiamo limitati. Palleggiavano molto bene ma noi avevamo retto. Devi stare super concentrato. Dovevamo fare questa partita, dispiace per il gol subito. C’è rammarico per le occasioni sprecate. C’è la consapevolezza che possiamo dire ancora la nostra, andiamo in Sapgna per giocarci ancora il passaggio del turno. Cosa è cambiato? Di sicuro il lavoro quotidiano, lavoriamo bene, tutti concentrati. In campo proviamo a portare ciò che proviamo in allenamento con mister Rino Gattuso”.