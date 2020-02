Mercato Juventus, Willian è un’occasione: concorrenza Tottenham

Mercato Juventus: Willian colpo difficile per giugno

Mercato Juventus Willian | Non è di certo un mercato facile quello europeo, specie vista e considerata la grande intensità con la quale si muovono le big in questi ultimi periodi. La Juventus soprattutto si sta attivando parecchio alla ricerca di qualche colpo importante in vista di giugno. Paratici è sempre molto attento anche per quanto riguarda le possibili occasioni a parametro zero, e uno dei profili seguiti con più attenzione è Willian. L’esterno brasiliano andrà in scadenza a fine campionato con il Chelsea, e pertanto i bianconeri pare che più volte abbiano fatto un pensierino.

Chiaramente da tenere in considerazione ci sono tanti fattori, tra cui la concorrenza. Tante sono le squadre che pensano all’ex Shakhtar, e sembra che tra queste se ne sia aggiunta un’altra: stando a quanto riportato dal Daily Star, anche il Tottenham si starebbe attivando. Mourinho vorrebbe con se un altro suo pupillo.

Juventus-Willian: affare in salita, il brasiliano si oppone

Willian resta un giocatore parecchio interessante dalle parti di Torino, e questo interessa rischia di restare tale senza ulteriori sviluppi. L’esterno del Chelsea per ora non vuole saperne di trasferirsi, sta bene in Premier League e si sente pronto a dare una mano importante a Lampard. Fattore che ad oggi blocca completamente l’affare.