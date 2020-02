Mercato Inter, Kumbulla più vicino: anticipo sulla Juventus

Mercato Inter: Kumbulla si avvicina ai nerazzurri

Mercato Inter Kumbulla | Un campionato davvero molto intenso quello di Serie A, dove quest’anno si sta avendo modo di vedere tanto spettacolo anche da parte di squadre più inaspettate. E’ il caso del Verona, praticamente quasi in zona Europa, e ricca di talenti, che adesso sono bramati da tutte le big italiane. La squadra di Juric è riuscita a dimostrare una grandissima solidità difensiva, merito anche del talento di qualche singolo, come ad esempio Kumbulla. Il baby centrale albanese sta disputando una grandissima stagione, e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse dei nerazzurri, tanto da spingerli a trattare più volte con il club scaligero.

La concorrenza c’è eccome, e pertanto i nerazzurri starebbero pensando di alzare l’offerta, oltre che giocarsi le carte Salcedo e Dimarco, due contropartite comode. Ad oggi Marotta può sorridere, ha anticipato la sua ex Juventus, anche essa molto attenta sulla questione. Questa la notizia riportata da cm.it.

Notizie Inter: Kumbulla arriva, Godin dice addio

Kumbulla sembra sempre più vicino all’arrivo in nerazzurro, mentre il destino opposto potrebbe spettare a Godin. Il difensore uruguaiano non ha inciso in questa prima annata in Italia, e sembra che ci siano delle piccole inclinazioni di rapporti. L’ex Atletico non è felice, a fine stagione potrà dire addio.