Lione-Juventus, Szczesny: “Grazie a Leo, poteva finire peggio”

Il portiere della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione.

Le parole di Szczesny a Sky

Sconfitta amara per i bianconeri nell’andata degli ottavi di Champions, ne parla il portiere polacco nel postpartita: “Il primo tempo l’abbiamo sbagliato, giocato senza ordine, nel secondo tempo invece abbiamo fatto bene. C’è un ritorno, abbiamo modo per ribaltare il risultato. Abbiamo pagato con la sconfitta il primo tempo, ma la seconda parte è un segnale positivo, da lì bisogna andare avanti. La mancanza di De Ligt là ha fatto la differenza, ma l’azione andava fermata prima, sul fallo laterale, poi succede che con una mezza palla in area, una spizzata, un tocco e questa finisca in porta. Bentancur non credo abbia sbagliato sull’azione che ha portato alla traversa del Lione, è stato fatto un buon cross e un buon colpo di testa. Menomale che Bonucci ha tirato quel pallone fuori, poteva finire anche peggio“.