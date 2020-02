Lione-Juventus 1-0: infortunio De Ligt, gol di Tousart – LIVE

Lione e Juventus si affrontano nella gara d’andata degli ottavi di Champions League: il punteggio è di 1-o dopo il gol di Tousart.

Lione-Juventus, il risultato è di 1-0

La Vecchia Signora comincia il suo cammino in Champions League su un campo insidioso come quello di Lione: resta fuori Gonzalo Higuain dall’11 iniziale, ci si aspetta il suo ingresso a gara in corso. Il copione è chiaro fin da subito: sono gli ospiti a tenere il pallino del gioco, pur senza mai rendersi pericolosi davvero. La prima azione significativa della gara è infatti del Lione, fino a quel momento difesosi con ordine e poco più: al 21′ i padroni di casa colpiscono una traversa con Ekambi su calcio d’angolo battuto da Aouar. Un passaggio che dà fiducia ai francesi, che guadagnano via via campo. Al 30′ spavento per De Ligt, che riceve un pestone mentre è a terra e si ritrova il volto completamente insanguinato: attimi di tensione per le condizioni dell’olandese, che tuttavia dopo aver applicato una vistosa fasciatura resta in campo. Il risultato cambia al 31′, grazie al gol di Tousart, che su suggerimento del solito Aouar si propone sul primo palo e batte Szczesny con un tocco sporco ma efficace.

Il tabellino di Lione-Juve

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Gol: 31′ Tousart

Ammonito: Marcelo (L)