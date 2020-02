Lione-Juventus, Nedved: “Vogliamo vincere la Champions. Aouar? Molto interessante”

Tweet on Twitter

Lione-Juventus, Nedved nel pre-partita

Lione-Juventus, Nedved | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, il vice-presidente dei bianconeri, Pavel Nedved. Ecco le sue parole poco prima del fischio d’inizio degli ottavi di finale di Champions League.

Le parole di Nedved

“Questa è una competizione particolare, che ti dà grandissimi stimoli. I palcoscenici sono molto belli e sempre pieni, si gioca a calcio. Quello europeo è più aperto, noi vogliamo essere molto europei, cerchiamo di fare quello. Distrazioni difensive? Quando subisci un gol diventa complicato in queste competizioni, Garcia è un grandissimo tecnico ed ha scelto una formazione difensiva. Magari se la vuole giocare fuori casa. Cos’è la Champions per me, obiettivo o sogno? Una bellissima competizione che sicuramente la Juventus vuole vincere. Aouar? Noi seguiamo tutti i giocatori europei, lui è molto interessante, lo vedremo stasera. Cuadrado è un giocatore molto affidabile e duttile, ce lo teniamo stretto. Questi sono calciatori sempre più rari”.