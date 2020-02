Lione-Juventus, Garcia: “Buona gara, normale soffrire contro la Juve”

Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro i bianconeri in Champions League.

Le parole di Garcia a Sky

Buona vittoria contro la Juventus per il Lione, questo il commento del tecnico francese ai media italiani: “Sappiamo che abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo fatto gol e non prenderne in casa all’andata è sempre fondamentale. Poi è normale che abbiamo sofferto contro una grande formazione, con grandi campioni e che nella seconda frazione ha fatto entrare due attaccanti in più, noi dal canto nostro abbiamo lottato molto nel secondo tempo per mantenere questo vantaggio. Abbiamo cambiato spesso atteggiamento in partita, ma abbiamo fatto bene, abbiamo allargato il gioco, dai fianchi sono arrivati cross pericolosi, ci sta poi soffrire, la Juve è una grande squadra. Dovremo far gol allo Juventus Stadium per sperare nella qualificazione“.