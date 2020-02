Lione-Juventus, Danilo: “Abbiamo l’obbligo di passare il turno”

Danilo Luiz da Silva, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Lione in Champions League.

Danilo nel post-partita Champions a Sky

Brutta sconfitta per la Juventus in terra di Francia, ora il cammino in Europa si fa complicatissimo. Ne ha parlato anche il terzino brasiliano nel post-partita, chiarendo ancora, ovemai ce ne fosse bisogno, cosa significa la Champions per la Vecchia Signora: “Sono d’accordo sappiamo che non possiamo regalare un tempo in una gara tanto importanto, bisogna avere sempre lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo. Per giocare come vogliamo, tenere il possesso palla, dobbiamo sempre stare corti e avere il coraggio di stare alti, davanti ai nostri tifosi abbiamo l’obbligo di fare una grande partita e passare il turno. Scontro Bonucci-Matuidi? Non so cosa sia successo, devo prima informarmi“.