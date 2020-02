Inter-Ludogorets, allarme Coronavirus: gli ospiti sbarcano a Milano con le mascherine (VIDEO)

Inter-Ludogorets, i bulgari arrivano a Milano con le mascherine anti-Coronavirus: le immagini da Malpensa

Inter-Ludogorets – Coronavirus e mascherine | E’ vero e proprio allarme in questo momento in Italia, legato alle vicende vissute con l’epidemia del Coronavirus. Il problema si riflette ovviamente anche sul calcio e arrivano in questi giorni decisioni su decisioni legate agli eventi sportivi. Tra le ultime, c’è sicuramente quella legata agli impegni di Serie A e anche in Europa, che vedono protagonista l’Inter. Il club nerazzurro si troverà domani di fronte, nella sfida valevole per i sedicesimi di finale di Europa League, il Ludogorets. La squadra bulgara sarà ospite a San Siro e il club è arrivato proprio in queste ore a Milano, con le dovute precauzioni. La scena è al limite dei film apocalittici perché, con molta sorpresa, tutti i membri della società si sono muniti di mascherina anti-virus.

E’ atterrato a Milano il club del Ludogorets, prossima avversaria dell’Inter nella sfida di domani in Europa League. Scene quasi da film di fantascienza, come rivelano i colleghi di Fcinternews.it, perché il club a Malpensa è praticamente atterrato, scendendo dall’aereo in molta fretta. Addosso a tutti i membri della società bulgara delle vistose mascherine, precipitandosi con molta velocità verso il pullman che li avrebbe poi accompagnati in albergo. Il gruppo di Razgrad teme il contagio e, quelle che seguono in questo video, sono tutte le precauzioni adottate dal club.

#Ludogorets coach Pavel Vrba has reportedly given his players the opportunity to choose on their own whether to travel to Milan or not for tomorrow’s #UEL 2nd leg v Inter that will be played behind closed doors because of the #coronavirus threat pic.twitter.com/jZlWirNMyS — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020