Calciomercato Milan: Forsberg è la nuova idea per il centrocampo

Calciomercato Milan, Forsberg per il centrocampo: valutazioni in corso

Calciomercato Milan – Forsberg | Il club rossonero ragiona già in ottica futura. Sì, perché il mercato è praticamente chiuso da un mese, ma le idee per la prossima stagione cominciano a delinearsi. Il Milan del futuro vedrà un rinnovamento per quel che riguarda il centrocampo. I rossoneri andranno a puntellare la rosa, con Maldini e Boban già a lavoro che tracciano i profili più interessanti. Oltre ai giovani come Zaracho, su cui il Milan avrebbe già un accordo, si valutano anche i calciatori più affermati. Uno di questi, è sicuramente Emil Forsberg. Il centrocampista del Lipsia non ha trovato un’ottima prima frazione di stagione, non essendo più un perno principale dell’undici titolare di Nagelsmann.

Ultime Milan, Forsberg potrebbe dire addio al Lipsia: la situazione potrebbe essere vantaggiosa per i rossoneri

Tra le idee di Emil Forsberg, per il suo futuro, ci potrebbe essere l’Italia e la Serie A. Niente più Bundesliga, potrebbe dire addio al Lipsia e alla Germania, lanciandosi così in una nuova esperienza. Nelle scorse settimane, il classe ’91 avrebbe dichiarato, ancora una volta, di un suo futuro lontano dal campionato attuale, alla ricerca di una nuova esperienza per la sua carriera. Come evidenziato dal portale ‘Sport Bild’, infatti, ci sarebbe l’interesse del Milan sul calciatore. Il club rossonero potrebbe approfittarne del momento negativo e dello scarso rendimento del calciatore svedese, per fare leva sulla valutazione economica al ribasso: serviranno comunque circa 20 milioni di euro per prelevarlo dal Lipsia.