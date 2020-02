Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, piace Camavinga ma occhio al Borussia Dortmund | Il Milan cerca rinforzi per la prossima stagione e per gli anni futuri per un progetto che sia da subito ben delineato ma con ampi margini di crescita. L’idea del club rossonero è quella di affiancare giovani promesse a campioni già affermati. Ecco perché c’è l’idea di prolungare il contratto di Zlatan Ibrahimovic, tenersi stretti Romagnoli e Donnarumma e puntare sul ritorno di Thiago Silva.

Calciomercato Milan, Camavinga piace anche al Borussia Dortmund

Uno dei talenti più interessanti del panorama europeo che sta seguendo il Milan è Eduardo Camavinga, 17enne centrocampista del Rennes. Ha trovato una grande regolarità in Ligue 1 e nelle coppe, disputando 33 partite e segnando un gol con il club rossonero di Francia, tanto da attirare su di sé gli occhi di vari club europei. Il Milan sta studiando il colpo del futuro ma non è l’unico club interessato, anzi. Stando a quanto riferisce Bild, il Borussia Dortmund di Lucien Favre sarebbe disposto a fiondarsi sul calciatore e rendere ancora più giovane la rosa fatta già da una folta linea verde. Da Sancho ad Haaland, passando per Reyna, il BVB vuole costruire il proprio futuro. Sul centrocampista dell’Under 21 francese, ci sarebbe anche il Real Madrid. La richiesta del club d’oltralpe sarebbe molto esosa: base d’asta 50 milioni di euro.