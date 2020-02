Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus, Zidane piace ai bianconeri | La Juventus conferma la fiducia a Maurizio Sarri senza remore ma intanto valuta anche altri profili. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato qualche giorno fa dell’interesse per Pep Guardiola e nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Zinedine Zidane in orbita Juve prima dell’arrivo del tecnico ex Napoli.

Calciomercato Juventus, interesse per Zidane

Il retroscena arriva dalla Francia e risale al 2019. L’Equipe, noto quotidiano francese, parla di un sondaggio molto serio del club bianconero per Zinedine Zidane prima dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Appena separatasi da Massimiliano Allegri, la Juventus pare abbia sentito l’ex stella del Real Madrid e della Juve stessa che si è mostrato favorevole all’avventura. Avrebbe anche dato una risposta “incoraggiante” alla dirigenza, prima che il Real Madrid lo convincesse a tornare sulla panchina dei Galacticos.