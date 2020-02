Calciomercato Juventus, Matuidi è cedibile: il Lione insiste

Calciomercato Juventus: Matuidi, alla finestra c’è il Lione

Calcio Mercato Juventus Matuidi | Una parte di stagione delicata ed importante per la Juventus, la quale sarà impegnata adesso soprattutto nel match di Champions League contro il Lione valevole per gli ottavi di finale. La squadra di Sarri arriverà alla sfida in maniera piuttosto positiva, con qualche singolo un po rivitalizzato rispetto ad un mesetto fa. E’ il caso di Matuidi, protagonista di una stagione per nulla semplice.

Il centrocampista francese è stato sempre ammirabile per sacrificio e abnegazione, ma le continue voci di mercato non hanno fatto altro che destabilizzarlo parecchio. Alla finestra ci sono infatti diverse pretendenti pronte a sfruttare il momento, e in pole continua ad esserci il Lione, proprio la prossima avversaria. Il club bianconero reputa Matuidi un giocatore cedibile, e a giugno ascolterà tutte le eventuali offerte.

Juventus: Matuidi, c’è voglia far bene

Il mercato continua ad andare avanti in maniera molto intensa anche a distanza di parecchio tempo dall’estate, e la Juventus sta cercando di gestire al meglio la situazione legata al futuro di qualche giocatore. Matuidi è seguito con molta attenzione dal Lione, e la sensazione è che il corteggiamento possa andare avanti per molto tempo. Intanto il centrocampista ha detto la sua sul momento, ecco quanto raccolto.