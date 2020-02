Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo-PSG: potrebbe c’entrarci Georgina

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio: c’è il Paris Saint-Germain

Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo | Trema il popolo juventino, perché arrivano ancora nuove notizie sul futuro del campione portoghese. CR7 potrebbe chiudere la sua avventura in Italia al margine della stagione. Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento magico adesso, dopo un inizio non brillante in quest’annata. Per undici gare di fila è riuscito a marcare il tabellino in Serie A, senza freno e senza sosta si appresta a trovare un nuovo record clamoroso: se dovesse segnare anche nel prossimo importante impegno contro l’Inter, andrebbe a battere il record di Quagliarella e Batistuta. Il popolo di fede bianconera vorrebbe continuare a vedere il proprio beniamino ancora a lungo, ma su di lui resta forte l’interesse del Paris Saint-Germain.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo verso il PSG? Georgina Rodriguez potrebbe convincere il compagno

Stando a quanto rivelato da ‘Diario Gol’ ci sarebbe un’ipotesi concreta di vedere Cristiano Ronaldo in Francia per il futuro. Sì, perché ci sarebbero stati dei contatti proprio tra il direttore sportivo Leonardo e l’entourage del calciatore. Nessun’offerta e niente di concreto tra il campione portoghese della Juventus e la società transalpina, ma sicuramente preoccupa l’idea francese per i bianconeri. Inoltre, il ruolo di Georgina Rodriguez – compagna del calciatore – potrebbe rappresentare un vero e proprio perno fondamentale per la trattativa. La bellissima showgirl, infatti, vedrebbe nella città parigina una nuova opportunità lavorativa, legata alla moda essendo Parigi, una città molto importante per la stessa.