Calciomercato Juventus, Benzema nuova idea per l’attacco

Calciomercato Juventus: anche Benzema nel mirino bianconero

Calcio Mercato Juventus Benzema | La Juventus non si ferma mai, soprattutto sul mercato, dove in vista di giugno saranno effettuati vari sondaggi e probabilmente ulteriori corteggiamenti importanti. Gli obiettivi sono tanti e le idee pure, ma la sensazione è che giorno dopo giorno possano spuntare fuori nuove indiscrezioni e nuove ipotesi. Paratici studia e riflette sul reparto offensivo, mette nel mirino vari attaccanti, e soprattutto resta alla finestra aspettando qualche occasione da sfruttare. Occhio anche ad un nuovo nome per il reparto offensivo: Karim Benzema.

Il centravanti francese milita nel Real Madrid, dove anche quest’anno è riuscito ad imporsi nelle gerarchie e ad essere fondamentale per Zidane. Attenzione però a cosa potrebbe accadere a giugno, quando saranno fatte altre valutazioni, e quando il futuro dell’attaccante andrà analizzato nuovamente. I bianconeri ci pensano, e lo fanno seriamente, chiaramente tenendo in considerazione tutte le difficoltà del caso. Questa la notizia riportata da cm.it.

Benzema: a Torino con Ronaldo e Higuain

Benzema è un’ipotesi concreta per la Juventus, e nemmeno così lontana dal realizzarsi. A Torino troverebbe nuovi stimoli, e ritroverebbe soprattutto due ex compagni di squadra, ovvero Cristiano Ronaldo e Higuain. Specie con il portoghese c’è ancora un grande legame, devastanti insieme al Real Madrid.