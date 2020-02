Calciomercato Inter, Kouassi per il futuro: è considerato il nuovo Koulibaly

Calciomercato Inter, il classe 2002 Kouassi nel mirino dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Kouassi | Il club nerazzurro pensa al futuro, oltre che al presente. Dopo i colpi piazzati e molto importanti, provenienti dalla Premier League, vuole pensare anche al mercato legato ai giovani. La forte difesa dell’Inter, composta dal veterano Godin, Skriniar e De Vrij, potrebbe vedere ben presto un nuovo baby-prodigio. Si tratta del giovanissimo difensore del Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi. E’ solo l’ultimo degli incredibili talenti sfornati dalla Francia, il classe 2002 è un gioiello del club transalpino. L’intenzione del direttore sportivo Leonardo sarà quella di andarlo a blindare, ma l’Inter tenterà l’assalto. Sul calciatore, inoltre, ci sarebbe anche il Lipsia, che lo segue da ormai tanto tempo. Il club tedesco è solito nell’anticipare gli altri sui giovanissimi talenti del panorama calcistico mondiale.

Notizie Inter, il baby talento Kouassi che ha fatto impazzire la dirigenza nerazzurra: è considerato il nuovo Koulibaly

Il giovanissimo Kouassi è finito nel mirino dell’Inter, stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com. Dunque tra i club europei c’è anche la società di Milano, il calciatore alla sua età ha già dimostrato un’incredibile qualità tecnica e fisica, capace di impostare e difendere. Ha bruciato le tappe e rappresenta un vero e proprio gioiello per il club di Parigi. Infatti, il Paris Saint-Germain cercherà di non privarsene. Su di lui però faranno sul serio Lipsia e Inter, con il calciatore che avrà intenzione di scegliere il club che possa dargli maggiore continuità nella sua crescita. Il Lipsia, infatti, rappresenta l’ostacolo maggiore per i nerazzurri: in Germania, il talento classe 2002, potrebbe trovare la titolarità.