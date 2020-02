Calciomercato Inter: Aubameyang, Werner, Martial o Griezmann per il dopo Lautaro

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Lautaro può partire, 4 big nel mirino

Calcio Mercato Inter | Un mercato davvero infuocato in Serie A, specialmente quello dell’Inter, che negli ultimi giorni sta facendo parlare di se e non poco. I nerazzurri si stanno concentrando sul momento delicato di stagione, ma allo stesso tempo vogliono gestire al meglio la situazione Lautaro Martinez. L’attaccante argentino viene corteggiato giorno dopo giorno, e di fatti sta costringendo Ausilio e Marotta a studiare un eventuale sostituto in vista di giugno.

Il Toro vale all’incirca 150 milioni di euro adesso, un budget importante e che porta i nerazzurri verso quattro nomi in particolare: Aubameyang, Werner, Martial o Griezmann, con l’ultimo un po più suggestivo. Centravanti big, e che ovviamente sono delle prede molto complicate. Per il gabonese dell’Arsenal ci potrebbero volere poco meno di 70 milioni di euro, idem Martial; situazione ben diversa per Werner, il quale è certamente più giovane, e che al momento potrebbe avere un prezzo di partenza di circa 100 milioni di euro. Questo quanto riportato da Tuttosport.

News Inter: Lautaro vicino al Barcellona

Quattro nomi big per andare a sostituire Lautaro, che intanto al termine di questa stagione sembrerebbe sempre più diretto verso la destinazione Barcellona. Nella giornata di ieri sono arrivate anche delle conferme da parte di Braida, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.